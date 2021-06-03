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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Пошла к друзьям семьи: полиция нашла потерянного ребенка на Николаевщине

Пошла к друзьям семьи: полиция нашла потерянного ребенка на Николаевщине

Сотрудники полиции поселка Первомайск Николаевской области вернули домой шестилетнюю девочку.

Как выяснили правоохранители, ребенок пошел в гости к знакомым семьи, которые проживают всего в нескольких кварталах от дома, но при этом ничего не сказал родителям.

О пропаже в полицию сообщил еще один знакомый семьи, который предупредил, что у девочки имеются особенности психического развития.

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На место происшествия прибыл ближайший экипаж Первомайского отделения полиции.

Менее чем за полчаса правоохранители обнаружили ребенка и вернули домой.

Пошла к друзьям семьи: полиция нашла потерянного ребенка на Николаевщине

Изнасилование девочки в Одесской области

В селе Троицкое Одесской области неизвестный посреди дня затянул 8-летнюю девочку в заброшенное здание, где изнасиловал ее.

Сообщается, преступник встретил ребенка, когда тот возвращался от стоматолога.

Девочка сама позвонила в полицию, а потом рассказала обо всем бабушке и матери.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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