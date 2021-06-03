Пішла до друзів сім’ї: поліція знайшла загублену дитину на Миколаївщині

Співробітники поліції селища Первомайськ Миколаївської області повернули додому шестирічну дівчинку.
Як з’ясували правоохоронці, дитина пішла в гості до знайомих сім’ї, які проживають всього в декількох кварталах від будинку, але при цьому нічого не сказала батькам.
Про зникнення в поліцію повідомив ще один знайомий сім’ї, який попередив, що у дівчинки є особливості психічного розвитку.
На місце події прибув найближчий екіпаж Первомайського відділення поліції.
Протягом 30 хвилин правоохоронці виявили дитину та повернули додому.
Зґвалтування дівчинки в Одеській області
У селі Троїцьке Одеської області невідомий посеред дня затягнув 8-річну дівчинку в занедбаний будинок, де зґвалтував її.
Повідомляється, що злочинець зустрів дитину, коли та поверталася від стоматолога.
Дівчинка сама подзвонила в поліцію, а потім розповіла про все бабусі та матері.