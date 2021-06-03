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Дмитро Кудрявцев |

Пішла до друзів сім’ї: поліція знайшла загублену дитину на Миколаївщині

Пішла до друзів сім’ї: поліція знайшла загублену дитину на Миколаївщині

Співробітники поліції селища Первомайськ Миколаївської області повернули додому шестирічну дівчинку.

Як з’ясували правоохоронці, дитина пішла в гості до знайомих сім’ї, які проживають всього в декількох кварталах від будинку, але при цьому нічого не сказала батькам.

Про зникнення в поліцію повідомив ще один знайомий сім’ї, який попередив, що у дівчинки є особливості психічного розвитку.

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На місце події прибув найближчий екіпаж Первомайського відділення поліції.

Протягом 30 хвилин правоохоронці виявили дитину та повернули додому.

Пішла до друзів сім’ї: поліція знайшла загублену дитину на Миколаївщині

Зґвалтування дівчинки в Одеській області

У селі Троїцьке Одеської області невідомий посеред дня затягнув 8-річну дівчинку в занедбаний будинок, де зґвалтував її.

Повідомляється, що злочинець зустрів дитину, коли та поверталася від стоматолога.

Дівчинка сама подзвонила в поліцію, а потім розповіла про все бабусі та матері.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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