Пішла до друзів сім’ї: поліція знайшла загублену дитину на Миколаївщині

Співробітники поліції селища Первомайськ Миколаївської області повернули додому шестирічну дівчинку.

Як з’ясували правоохоронці, дитина пішла в гості до знайомих сім’ї, які проживають всього в декількох кварталах від будинку, але при цьому нічого не сказала батькам.

Про зникнення в поліцію повідомив ще один знайомий сім’ї, який попередив, що у дівчинки є особливості психічного розвитку.

Читайте На Тернопільщині дворічна дівчинка випадково напилася бензину

На місце події прибув найближчий екіпаж Первомайського відділення поліції.

Протягом 30 хвилин правоохоронці виявили дитину та повернули додому.

Зґвалтування дівчинки в Одеській області

У селі Троїцьке Одеської області невідомий посеред дня затягнув 8-річну дівчинку в занедбаний будинок, де зґвалтував її.

Повідомляється, що злочинець зустрів дитину, коли та поверталася від стоматолога.

Дівчинка сама подзвонила в поліцію, а потім розповіла про все бабусі та матері.