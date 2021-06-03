В Житомире мужчина выбросил собаку из окна квартиры на третьем этаже. Теперь ему грозит до трех лет ограничения свободы.

Инцидент произошел вечером 2 июня.

Животное подобрали люди и передали ветеринарам, а также сообщили в полицию.

Несмотря на усилия врачей, собака погибла.

— Правоохранители установили причастность к совершению правонарушения 27-летнего жителя Житомира, жителя этого же многоквартирного дома. С ним сейчас общаются правоохранители, — отметили в местной полиции.

Событие предварительно квалифицировали по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. Мужчине может грозить штраф от 17 до 51 тыс. грн или ограничение свободы до трех лет.

Стрелял по бездомным собакам

Ранее в Одесской области мужчина жестоко застрелил на улице бездомную собаку.

Он пришел к своему приятелю на территорию частных гаражей, где они вместе выпивали.

Затем он несколько раз выстрелил в бездомных собак из пневматического ружья, которое принес с собой.