В Житомире мужчина выбросил собаку из окна квартиры на третьем этаже. Теперь ему грозит до трех лет ограничения свободы.
Инцидент произошел вечером 2 июня.
Животное подобрали люди и передали ветеринарам, а также сообщили в полицию.
Несмотря на усилия врачей, собака погибла.
— Правоохранители установили причастность к совершению правонарушения 27-летнего жителя Житомира, жителя этого же многоквартирного дома. С ним сейчас общаются правоохранители, — отметили в местной полиции.
Событие предварительно квалифицировали по ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. Мужчине может грозить штраф от 17 до 51 тыс. грн или ограничение свободы до трех лет.
Стрелял по бездомным собакам
Ранее в Одесской области мужчина жестоко застрелил на улице бездомную собаку.
Он пришел к своему приятелю на территорию частных гаражей, где они вместе выпивали.
Затем он несколько раз выстрелил в бездомных собак из пневматического ружья, которое принес с собой.