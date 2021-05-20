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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Стрелял по бездомным собакам: в Одесской области сообщили подозрение мужчине

Стрелял по бездомным собакам: в Одесской области сообщили подозрение мужчине

В Одесской области мужчина жестоко застрелил на улице бездомную собаку. Ему сообщили подозрение.

По данным правоохранителей, о стрельбе и мертвом животном сообщил в начале мая 2021 года житель города Белгород-Днестровский, где и произошла трагедия.

Как установили следователи, злоумышленником оказался 34-летний местный житель.

Так, мужчина пришел к своему приятелю на территорию частных гаражей. Там они вместе выпивали.

Затем он сделал в сторону стаи бездомных собак несколько выстрелов из пневматического ружья, которое принес с собой.

Таким образом он попал в одного пса, который погиб от ранения в грудь.

Мужчине объявили подозрение в жестоком обращении с животными по ч. 1 ст. 299 УК.

Правонарушителю грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет.

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Издевательства над собакой

В Херсоне полиция задержала пьяного мужчину, который жестоко избил свою собаку и устроил погром в магазине.

13 мая 32-летний житель Херсона, придя в магазин со своей собакой, начал бить его, бросать на пол и издеваться.

Неравнодушные посетители сделали ему замечание, начался конфликт в ходе которого мужчина повредил витрину.

Источник: Нацполиция

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