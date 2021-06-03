У Житомирі чоловік викинув собаку з вікна квартири на третьому поверсі. Тепер йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Інцидент стався ввечері 2 червня.

Тварину підібрали люди та передали ветеринарам, а також повідомили в поліцію.

Попри зусилля лікарів, собака загинув.

– Правоохоронці встановили причетність до скоєння правопорушення 27-річного жителя Житомира, жителя цього ж багатоквартирного будинку. З ним зараз спілкуються правоохоронці, – зазначили в місцевій поліції.

Подію попередньо кваліфікували за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України. Чоловікові може загрожувати штраф від 17 до 51 тис. грн або обмеження волі до трьох років.

Стріляв у безпритульних собак

Раніше в Одеській області чоловік жорстоко застрелив на вулиці безпритульного собаку.

Він прийшов до свого приятеля на територію приватних гаражів, де вони разом випивали.

Потім він кілька разів вистрілив у безпритульних собак з пневматичної рушниці, яку приніс з собою.