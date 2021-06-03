У Житомирі чоловік викинув собаку з вікна квартири на третьому поверсі. Тепер йому загрожує до трьох років обмеження волі.
Інцидент стався ввечері 2 червня.
Тварину підібрали люди та передали ветеринарам, а також повідомили в поліцію.
Попри зусилля лікарів, собака загинув.
– Правоохоронці встановили причетність до скоєння правопорушення 27-річного жителя Житомира, жителя цього ж багатоквартирного будинку. З ним зараз спілкуються правоохоронці, – зазначили в місцевій поліції.
Подію попередньо кваліфікували за ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України. Чоловікові може загрожувати штраф від 17 до 51 тис. грн або обмеження волі до трьох років.
Стріляв у безпритульних собак
Раніше в Одеській області чоловік жорстоко застрелив на вулиці безпритульного собаку.
Він прийшов до свого приятеля на територію приватних гаражів, де вони разом випивали.
Потім він кілька разів вистрілив у безпритульних собак з пневматичної рушниці, яку приніс з собою.