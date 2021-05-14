В Херсоне задержали мужчину, который издевался над собакой — ФОТО

В Херсоне полиция задержала пьяного мужчину, который жестоко избил свою собаку и устроил погром в магазине.

13 мая в магазин пришел 32-летний житель Херсона со своей собакой. Мужчина был сильно пьян, бил пса, бросал его на пол и издевался над животным.

Неравнодушные посетители сделали ему замечание, начался конфликт в ходе которого мужчина повредил витрину.

Когда на место происшествия приехали полицейские, собака лежала без сознания и едва дышала. Ее хозяина правоохранители задержали и доставили в участок, а травмированное животное отвезли в приют.

Убил котенка

Во Львовской области пьяный мужчина жестоко убил пятимесячного котенка.

В полицию обратилась родная сестра злоумышленника, сейчас его уже задержали и объявили подозрение за жестокое обращение с животными.

За совершенное преступление мужчине грозит штраф до 3 тыс. необлагаемых минимумов или арест до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.