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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Бил и бросал на пол: в Херсоне задержали мужчину, который издевался над собакой

Бил и бросал на пол: в Херсоне задержали мужчину, который издевался над собакой

В Херсоне полиция задержала пьяного мужчину, который жестоко избил свою собаку и устроил погром в магазине.

13 мая в магазин пришел 32-летний житель Херсона со своей собакой. Мужчина был сильно пьян, бил пса, бросал его на пол и издевался над животным.

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Неравнодушные посетители сделали ему замечание, начался конфликт в ходе которого мужчина повредил витрину.

Когда на место происшествия приехали полицейские, собака лежала без сознания и едва дышала. Ее хозяина правоохранители задержали и доставили в участок, а травмированное животное отвезли в приют.

В Херсоне задержали мужчину, который издевался над собакой — ФОТО

Убил котенка

Во Львовской области пьяный мужчина жестоко убил пятимесячного котенка.

В полицию обратилась родная сестра злоумышленника, сейчас его уже задержали и объявили подозрение за жестокое обращение с животными.

За совершенное преступление мужчине грозит штраф до 3 тыс. необлагаемых минимумов или арест до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

Источник: Патрульная полиция

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