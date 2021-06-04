В Ровно 35-летнего мужчину, пропавшего три года назад, нашли жестоко убитым на дне колодца. Правоохранители нашли его тело и самого убийцу.

Так, 28 апреля 2018 года женщина сообщила в полицию, что три дня назад ее муж ушел из дома и не вернулся.

Однако его нашли только в июне 2021 года, мертвым на дне колодца в Ровенском районе.

Полицейские достали со дна колодца скелет мужчины. Тело направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

Также на места происшествия изъяли магазин от оружия, в котором находились 25 патронов.

По данным правоохранителей, пропавшего застрелили в голову из автомата Калашникова. После этого его тело завернули в ковер и выбросили на дно заброшенного колодца в поле, чтобы скрыть преступление.

Исчез три года назад: в Ровно расстреляли и бросили на дно колодца мужчину / 5 фотографий

Убийцей оказался 46-летний уроженец России, который проживал в селе Городище. Он входил в состав преступной банды на Ровенщине.

Как выяснили следователи, 25 апреля 2018 года мужчина из-за личной неприязни убил потерпевшего и вместе со свидетелями лишился его тела.

4 июня этого года злоумышленнику суд избрал меру пресечения. Так, его арестовали на 60 суток без возможности внесения залога.

Убийство на Запорожчине

Недавно в Васильковском районе нацгвардеец жестоко убил мужчину. Правоохранитель решил отомстить знакомому за оскорбления с детства.

Так, подозреваемый пригласил жертву на встречу к водоему. Там он нанес знакомому 24 ножевых ранений — в результате полученных травм он скончался.