Ударил друга ножом в грудь: полиция задержала 65-летнего мужчину

В Киеве полиция объявила подозрение мужчине, который ударил своего друга ножом в грудь.

Мужчины собрались на застолье, во время которого между ними возникла ссора. В ходе ссоры один из них схватил нож и ударил оппонента в грудь, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а преступника задержали.

В полицию обратился местный житель, который нашел своего знакомого раненым, когда пришел к нему в гости.

Полиция выяснила, что нападающему 65 лет и он уже привлекался к уголовной ответственности

Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 про умышленное тяжкое телесное повреждение. По ней задержанному грозит до восьми лет заключения.

Проткнул легкие ножом

Во Львовской области мужчина убил ножом свою жену во время семейной ссоры.

Лезвие ножа повредило женщине легкие, но мужчина не обратился к медикам, а попытался самостоятельно помочь жене.

Женщина в свою очередь не сообщил никому о случившемся, а через несколько дней умерла.