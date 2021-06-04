У Рівному 35-річного чоловіка, який зник три року тому, знайшли жорстоко вбитим на дні колодязя. Правоохоронці знайшли його тіло та самого вбивцю.

Так, 28 квітня 2018 року жінка повідомила в поліцію, що три дні тому її чоловік пішов із дому та не повернувся.

Однак його знайшли лише у червні 2021 року, мертвим на дні колодязя в Рівненському районі.

Поліцейські дістали із дна колодязя скелет чоловіка. Тіло направили в морг на судово-медичну експертизу.

Також на місці події вилучили магазин від зброї, в якому знаходилися 25 патронів.

За даними правоохоронців, зниклого застрелили в голову з автомата Калашникова. Після цього його тіло завернули в килим та викинули на дно закинутого колодязя у полі, щоб приховати злочин.

Зник три роки тому: у Рівному розстріляли та кинули на дно колодязя чоловіка / 5 фотографий

Вбивцею виявився 46-річний уродженець Росії, який проживав у селі Городище. Він входив у склад злочинної банди на Рівненщині.

Як з’ясували слідчі, 25 квітня 2018 року чоловік через особисту неприязнь вбив потерпілого та разом із свідками позбувся його тіла.

4 червня цього року зловмиснику суд обрав запобіжний захід. Так, його заарештували на 60 діб без можливості внесення застави.

Вбивство на Запоріжчині

Нещодавно у Васильківському районі нацгвардієць жорстоко вбив чоловіка. Правоохоронець вирішив помститися знайомому за образи з дитинства.

Так, підозрюваний запросив жертву на зустріч до водойми. Там він завдав знайомому 24 ножові поранення – внаслідок отриманих травм він помер.