В центре Каменца-Подольского жестоко избили 21-летнего парня, он в реанимации

Возле городской ратуши Каменца-Подольского произошла жестокая драка между двумя компаниями. 21-летнему парню Денису нападающий проломил череп бейсбольной битой.

Как узнали следователи, компании молодых парней продолжали гулять после закрытия кафе, где проводили вечер. Однако что стало причиной конфликт между компаниями, пока неизвестно.

В результате драки один из парней получил легкие ножевые ранения, а 21-летнего Дениса забрали в реанимацию.

— Тяжесть состояния больного была обусловлена наличием оболочечной гематомы и открытого перелома костей черепа. Во время оперативного вмешательства мы ее удалили, — рассказали в травматологии.

Сейчас парень только начинает приходить в себя, общаться ему пока не разрешают.

Полиция тем временем уже задержала нападавшего: 26-летнему Александру объявили о подозрении и взяли под стражу.

На суде парень отрицал свою вину, несмотря на показания свидетелей избиения.

— Я вам даю ответ: я — невиновен. И я не хочу комментировать этот вопрос.

Взяв во внимание все материалы дела, судья принял решение — подозреваемый два месяца проведет в СИЗО без права внесения залога.

Пока врачи готовят Дениса ко второй операции, подозреваемый Александр подает документы в апелляционный суд, чтобы обжаловать свою меру пресечения.