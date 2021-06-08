В центрі Кам’янця-Подільського жорстоко побили 21-річного хлопця, він в реанімації

Біля міської ратуші Кам’янця-Подільського сталася жорстока бійка між двома компаніями. 21-річному хлопцеві Денису нападник розтрощив череп бейсбольною битою.
Як довідалися слідчі, компанії молодих хлопців продовжували гуляти після закриття кафе, в якому відпочивали. Однак що спровокувало конфлікт між компаніями, наразі невідомо.
Внаслідок бійки один із хлопців отримав легкі ножові поранення, а 21-річного Дениса забрали до реанімації.
– Важкість стану хворого зумовлена наявністю оболонкової гематоми і відкритого перелому кісток черепа. Під час оперативного втручання ми її видалили, – розповіли в травматології.
Наразі хлопець тільки починає приходити до тями, спілкуватися йому ще не дозволяють.
Поліція тим часом вже затримала нападника: 26-річному Олександру повідомили про підозру і взяли під варту.
На суді хлопець заперечував свою вину, незважаючи на показання свідків побиття.
– Я вам даю відповідь: я – невинний. І більше я не хочу коментувати це запитання.
Взявши до уваги всі матеріали справи, суддя ухвалив рішення – підозрюваний два місяці проведе в СІЗО без права внесення застави.
Поки лікарі готують Дениса до другої операції, підозрюваний Олександр подає документи до апеляційного суду, щоб оскаржити свій запобіжний захід.