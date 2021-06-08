Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

18 работников погибли: в Индии произошел пожар на заводе

18 работников погибли: в Индии произошел пожар на заводе

На западе Индии, близ города Пуна, произошел пожар на химическом заводе. На момент возгорания в помещении находилось 37 человек — 18 из них погибли, а остальных удалось спасти.

Завод принадлежит компании V Aqua Technologies, которая производит продукты с диоксидом хлора, которые обычно используются для очистки воды.

После ликвидации пожара спасатели занимались охлаждением помещений завода, поскольку сохранялась угроза возгорания легковоспламеняющихся химикатов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пообещал материальную помощь в размере $2,8 тыс. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Читайте
Пожар в одесском общежитии: пострадал студент

Пожар на пассажирском лайнере

В конце мая в Индонезии произошел пожар на пассажирском лайнере. На его борту находилось около 200 человек — они прыгали с корабля в жилетах.

Спасенных пассажиров отвезли в ближайший населенный пункт.

Источник: ВВС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка