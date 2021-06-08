На заході Індії, поблизу міста Пуна, сталася пожежа на хімічному заводі. На момент загоряння у приміщенні перебувало 37 осіб – 18 з них загинули, а решту вдалося врятувати.

Завод належить компанії V Aqua Technologies, яка виготовляє продукти з діоксидом хлору, які зазвичай використовуються для очищення води.

Після ліквідації пожежі рятувальники займалися охолодженням приміщень заводу, оскільки зберігалася загроза загоряння легкозаймистих хімікатів.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді виразив співчуття родинам загиблих та пообіцяв матеріальну допомогу у розмірі $2,8 тис. Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Пожежа на пасажирському лайнері

У кінці травня в Індонезії сталася пожежа на пасажирському лайнері. На його борту перебувало близько 200 людей – вони стрибали з корабля у жилетах.

Врятованих пасажирів відвезли у найближчий населений пункт.