Во вторник, 8 июня, прошел сильный дождь в Мариуполе — за сутки в городе выпала месячная норма осадков. В результате в Мариуполе началось наводнение, в частности затопило площадь Лунина. Общественный транспорт прекратил перевозки.

Спасатели до утра 9 июня ликвидировали последствия ливня — транспорт возобновил работу.

Для того, чтобы ликвидировать наводнение, спасатели разместили на улицах пожарную насосную станцию. Владельцы магазинов выгребали воду из помещений. В некоторых районах уровень воды достигал полуметра.

Отключение света в Мариуполе

Из-за ливня в Мариуполе также произошло отключение света — сотни домов остались без электроэнергии в связи с проведением ремонтных работ.

В частности отключение света коснулось жителей Приморского, Центрального и Кальмиусского районов. Как сообщают власти города, работы продлятся до 17.00 9 июня.

Наводнение в Харькове

8 июня из-за ливня в Харькове образовалось наводнение — вода затопила несколько улиц. Кроме того, в некоторых регионах выпал град.

В одном из домов даже затопило подъезд, жители Харькова массово публиковали фото и видео в социальных сетях.

Источник: 0629