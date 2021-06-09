У вівторок, 8 червня, у Маріуполі пройшов сильний дощ – за добу у місті випала місячна норма опадів. Внаслідок цього у Маріуполі почалася повінь, зокрема затопило площу Луніна. Громадський транспорт припинив перевезення.

Рятувальники до ранку 9 червня ліквідовували наслідки зливи – транспорт відновив роботу.

Для того, щоб ліквідувати повінь, рятувальники розмістили на вулицях пожежну помпову станцію. Власники магазинів вигрібали воду з приміщень. У деяких районах рівень води сягав півметра.

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Відключення світла у Маріуполі

Через зливу у Маріуполі також відбулося відключення світла – сотні будинків залишилися без електроенергії у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Зокрема відключення світла торкнулося жителів Приморського, Центрального та Кальміуського районів. Як повідомляє влада міста, роботи триватимуть до 17.00 9 червня.

Повінь у Харкові

8 червня через зливу у Харкові утворилася повінь – вода затопила кілька вулиць. Крім того, у деяких регіонах випав град.

В одному з будинків навіть затопило під’їзд, жителі Харкова масово публікували фото та відео у соціальних мережах.

Джерело: 0629