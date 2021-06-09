В Киеве задержали черных коллекторов, которые выбивали долги — ФОТО

В столице сообщили о подозрении группе черных коллекторов, которые угрожали расправой и насилием.

Об этом сообщают в Киевской городской прокуратуре и отмечают, что преступники действовали с марта 2019 года.

Они образовали преступное объединение и даже создали коллекторский колл-центр, из которого звонили гражданам и требовали вернуть долг компании быстрого кредитования.

Иногда звонили людям, которые не имели никакого отношения к этим кредитам и угрожали применить к ним насилие, а также к их близким родственникам или грозили повредить или уничтожите их личное имущество.

Требовали несуществующие долги и угрожали: в Киеве задержали черных коллекторов / 4 фотографии

Сумма долгов, которую требовали черные коллекторы, составляла от 1,5 тыс. грн до 180 тыс. грн.

Следователи на данный момент установили уже 14 человек, пострадавших от действий бандитов.

Трем участникам группировки сообщено подозрение по ч. 3 ст. 355 Уголовного Кодекса Украины, по которой им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Защита от коллекторов

14 июня НБУ запускает в работу Реестр коллекторских компаний в котором должны зарегистрироваться все организации, которые занимаются коллекторской деятельностью.

Работа компаний, которые не сделают этого до августа 2021 года, будет запрещена.

Подробнее о том, как закон о защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности обезопасит вас от давления коллекторов, читайте в материале Фактов ICTV.