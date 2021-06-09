У Києві затримали чорних колекторів, які вибивали борги – ФОТО

У столиці повідомили про підозру групі чорних колекторів, які погрожували розправою та насильством.

Про це повідомляють у Київській міській прокуратурі та зазначають, що злочинці діяли з березня 2019 року.

Вони утворили злочинне об’єднання та навіть створили колекторський кол-центр, з якого телефонували громадянам і вимагали повернути борг компанії швидкого кредитування.

Іноді дзвонили людям, які не мали жодного стосунку до цих кредитів та погрожували застосувати до них насильство, а також до їх близьких родичів або пошкодити чи знищите їх особисте майно.

Вимагали неіснуючі борги і погрожували: у Києві затримали чорних колекторів / 4 фотографии

Сума боргів, яку вимагали чорні колектори, становила від 1,5 тис. грн до 180 тис. грн.

Слідчі наразі встановили вже 14 осіб, які постраждали від дій бандитів.

Трьом учасникам угруповання повідомлено підозру за ч. 3 ст. 355 Кримінального Кодексу України, за якою ім загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 8 років.

Захист від колекторів

14 червня НБ запускає в роботу Реєстр колекторських компаній у якому мають зареєструватись усі організації, які займаються колекторською діяльністю.

Робота компаній, які не зроблять цього до серпня 2021 року, буде заборонена.

Детальніше про те, як закон щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості убезпечить вас від тиску колекторів, читайте в матеріалі Фактів ICTV.