Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Выманил на свидание и изнасиловал: в Одессе мужчина развращал девочку

Зґвалтування

В Одессе взрослый мужчина заманил 14-летнюю девочку на встречу, где и изнасиловал ее. Накануне он выпросил у нее фотографии в обнаженном виде.

Как установили правоохранители, 24-летний мужчина через мессенджеры и социальные сети посылал девочке фото и видео порнографического характера.

Кроме того, он вел с ней откровенные разговоры на сексуальные темы. После чего фигурант выпросил у несовершеннолетней фотографии в обнаженном виде и добился встречи.

Во время так называемого свидания он и сделал с ней действия сексуального характера.

В Одессе задержали 24-летнего мужчину за развращение и изнасилование несовершеннолетней
В Одессе задержали 24-летнего мужчину за развращение и изнасилование несовершеннолетней
В Одессе задержали 24-летнего мужчину за развращение и изнасилование несовершеннолетней
В Одессе задержали 24-летнего мужчину за развращение и изнасилование несовершеннолетней
В Одессе задержали 24-летнего мужчину за развращение и изнасилование несовершеннолетней
В Одессе задержали 24-летнего мужчину за развращение и изнасилование несовершеннолетней
В Одессе задержали 24-летнего мужчину за развращение и изнасилование несовершеннолетней
В Одессе задержали 24-летнего мужчину за развращение и изнасилование несовершеннолетней
В Одессе задержали 24-летнего мужчину за развращение и изнасилование несовершеннолетней
В Одессе задержали 24-летнего мужчину за развращение и изнасилование несовершеннолетней
В Одессе задержали 24-летнего мужчину за развращение и изнасилование несовершеннолетней
В Одессе задержали 24-летнего мужчину за развращение и изнасилование несовершеннолетней
Выманил на свидание и изнасиловал: в Одессе мужчина развращал девочку / 6 фотографий
Читайте
Был сутенером для 11-летней дочери: в Киеве задержали мужчину, который снимал детское порно

Сейчас правонарушителя задержали и объявили о подозрениях по ч. 1 ст. 155 и ч. 1 ст. 156 УК Украины.

Ему грозит ограничением или лишения свободы до пяти лет.

Во время обысков в доме злоумышленника полицейские изъяли: компьютер, телефоны, флэш-накопители и карты памяти.

Изнасилование в Одессе

В Одессе 49-летний мужчина почти два года насиловал школьницу и развращал 13-летнюю девочку. Сейчас полиция поместила его под стражу.

Найдя девочку в соцсетях, подсудимый назвался ее ровесником. Сначала он выманил у нее серию интимных фотографий, а затем пригласил к себе в гости, чтобы познакомиться поближе.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка