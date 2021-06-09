В Одессе задержали 24-летнего мужчину за развращение и изнасилование несовершеннолетней

В Одессе взрослый мужчина заманил 14-летнюю девочку на встречу, где и изнасиловал ее. Накануне он выпросил у нее фотографии в обнаженном виде.

Как установили правоохранители, 24-летний мужчина через мессенджеры и социальные сети посылал девочке фото и видео порнографического характера.

Кроме того, он вел с ней откровенные разговоры на сексуальные темы. После чего фигурант выпросил у несовершеннолетней фотографии в обнаженном виде и добился встречи.

Во время так называемого свидания он и сделал с ней действия сексуального характера.

Выманил на свидание и изнасиловал: в Одессе мужчина развращал девочку / 6 фотографий

Сейчас правонарушителя задержали и объявили о подозрениях по ч. 1 ст. 155 и ч. 1 ст. 156 УК Украины.

Ему грозит ограничением или лишения свободы до пяти лет.

Во время обысков в доме злоумышленника полицейские изъяли: компьютер, телефоны, флэш-накопители и карты памяти.

Изнасилование в Одессе

В Одессе 49-летний мужчина почти два года насиловал школьницу и развращал 13-летнюю девочку. Сейчас полиция поместила его под стражу.

Найдя девочку в соцсетях, подсудимый назвался ее ровесником. Сначала он выманил у нее серию интимных фотографий, а затем пригласил к себе в гости, чтобы познакомиться поближе.