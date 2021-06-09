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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Виманив на побачення і зґвалтував: в Одесі чоловік розбещував дівчинку

Зґвалтування

В Одесі дорослий чоловік заманив 14-річну дівчинку на зустріч, де і зґвалтував її. Напередодні він випросив у неї фотографії в оголонемо вигляді.

Як встановили правоохоронці, 24-річний чоловік через месенджери та соціальні мережі надсилав дівчинці фото й відео порнографічного характеру.

Окрім того, він вів з нею відверті розмови на сексуальні теми. Після чого фігурант випросив у неповнолітньої фотографії в оголеному вигляді та домігся зустрічі.

Під час так званого побачення він і вчинив з нею дії сексуального характеру.

В Одесі затримали 24-річного чоловіка за розбещення та зґвалтування неповнолітньої
В Одесі затримали 24-річного чоловіка за розбещення та зґвалтування неповнолітньої
В Одесі затримали 24-річного чоловіка за розбещення та зґвалтування неповнолітньої
В Одесі затримали 24-річного чоловіка за розбещення та зґвалтування неповнолітньої
В Одесі затримали 24-річного чоловіка за розбещення та зґвалтування неповнолітньої
В Одесі затримали 24-річного чоловіка за розбещення та зґвалтування неповнолітньої
В Одесі затримали 24-річного чоловіка за розбещення та зґвалтування неповнолітньої
В Одесі затримали 24-річного чоловіка за розбещення та зґвалтування неповнолітньої
В Одесі затримали 24-річного чоловіка за розбещення та зґвалтування неповнолітньої
В Одесі затримали 24-річного чоловіка за розбещення та зґвалтування неповнолітньої
В Одесі затримали 24-річного чоловіка за розбещення та зґвалтування неповнолітньої
В Одесі затримали 24-річного чоловіка за розбещення та зґвалтування неповнолітньої
Виманив на побачення і зґвалтував: в Одесі чоловік розбещував дівчинку / 6 фотографий
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Наразі правопорушника затримали та оголосили про підозри за ч. 1 ст. 155 та ч. 1 ст. 156 КК України.

Йому загрожує обмеженням або ж позбавлення волі до п’яти років.

Під час обшуків у будинку зловмисника поліцейські вилучили: комп’ютер, телефони, флеш-накопичувачі та карти пам’яті.

Зґвалтування в Одесі

В Одесі 49-річний чоловік майже два роки ґвалтував школярку і розбещував 13-річну дівчинку. Нині поліція помістила його під варту.

Знайшовши дівчинку у соцмережах, підсудний назвався її ровесником. Спочатку він виманив у неї серію інтимних фотографій, а згодом запросив до себе у гості, щоб познайомитися поближче.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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