В Одесі 49-річний педофіл два роки ґвалтував школярку (ВІДЕО)

В Одесі поліція помістила під варту 49-річного чоловіка, який майже два роки ґвалтував і розбещував 13-річну школярку.

Знайшовши дівчинку у соцмережах, підсудний назвався її ровесником. Спочатку він виманив у неї серію інтимних фотографій, а згодом запросив до себе у гості, щоб познайомитися поближче.

Коли школярка відмовилася, чоловік пригрозив, що покаже її фото батькам та однокласникам.

– Дівчинка погодилась на його умови та він примусив її вступити в інтимний зв’язок, – підтвердили правоохоронці.

Під тиском залякувань дівчинка довгий час тримала інтимний зв’язок з педофілом у таємниці.

Але одного разу матір отримала листа від доньки з благаннями врятувати її.

– Отримала від своєї дитини лист, де вона зізналася у тому, що їй погрожують: переслідують, схиляють до насильства, і над нею знущаються в сексуальній формі, – поділілася жінка.

Після прочитаного матір дівчинки негайно звернулася до поліції.

Правоохоронці оперативно затримали 49-річного чоловіка, але з’ясувалося, що він мав одразу декілька неповнолітніх дівчат.

– Під час проведенного обшуку у нього вилучено речові докази, які підтверджували покази потерпілої. А також, фото та відео матеріали, які вказують на злочини відносно інших неповнолітніх дівчат, – заявив керівник поліції Одещини Олег Бех.

Суд ухвалив рішення, що до завершення слідства 49-річний педофіл залишатиметься в СІЗО без права внесення застави.

Але за законом (йдеться про статтю про розбещення неповнолітніх) йому загрожує не більше п’яти років позбавлення волі.

Розбещення дівчинки на Херсонщині

Наприкінці березня в Каховці завершився суд у справі розбещення дівчинки, яку змушував роздягатися для фото її хрещений батько.

49-річного чоловіка засудили до восьми років позбавлення волі.

Слідством було доведено, що хрещений батько, перебуваючи на заробітках за кордоном, систематично надсилав дитині свої напівоголені фото.

У відповідь чоловік вимагав, аби похресниця фотографувалася оголеною і показувала йому. Вік дитини з міркувань моральності не розголошується.