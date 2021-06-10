Бросил гранату в подростков: в Харькове избрали меру пресечения мужчине

В Харькове выбрали меру пресечения 29-летнему мужчине, который 8 июня посреди улицы бросил в толпу гранату. В результате взрыва пострадали пять человек в возрасте от 16 до 33 лет.

Суд постановил, что 29-летний гражданин проведет 60 суток под стражей без права внесения залога.

Харьковчанину объявили о подозрении в покушении на убийство с отягчающими обстоятельствами. За это мужчине может грозить тюремное заключение от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Взрыв в Харькове

Взрыв в Харькове произошел поздно вечером 8 июня. Тогда 29-летний мужчина бросил гранату СГГ-5 в компанию подростков, с которыми перед этим начал ругаться.

В результате взрыва пять человек получили ранения, среди пострадавших в том числе двое подростков 16 и 17 лет.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура