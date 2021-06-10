Кинув гранату у підлітків: у Харкові обрали запобіжний захід чоловіку

У Харкові обрали запобіжний захід 29-річному чоловіку, який 8 червня посеред вулиці кинув у натовп гранату. Внаслідок вибуху постраждало п’ять осіб віком від 16 до 33 років.

Суд постановив, що 29-річний громадянин проведе 60 діб під вартою без права внесення застави.

Харків’янину оголосили про підозру у замаху на вбивство за обтяжувальних обставин. За це чоловікові може загрожувати ув’язнення від 10 до 15 років або ж довічне позбавлення волі.

Вибух у Харкові

Про вибух у Харкові стало відомо пізно увечері 8 червня. Тоді 29-річний чоловік кинув гранату РГД- 5 у компанію підлітків, з якими перед цим почав сваритися.

У результаті вибуху п’ятеро осіб отримали поранення, серед постраждалих зокрема двоє підлітків 16 та 17 років.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура