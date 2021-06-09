Полиция озвучила подробности взрыва в Харькове, который произошел 8 июня. Тогда неизвестный гражданин бросил в толпу гранату, вскоре его задержали.

Подозреваемым оказался 29-летний мужчина, который вступил в конфликт с компанией молодежи. Во время ссоры он бросил в людей гранату РГД-5.

От взрыва пять человек получили осколочные ранения, среди них двое несовершеннолетних 16 и 17 лет. Пострадавших доставили в медицинские учреждения города.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту покушения на убийство и незаконного обращения с боеприпасами.

Взрыв в Харькове — что известно

Взрыв в Харькове произошел поздно вечером 8 июня. Около 22.00 прохожий сообщил о происшествии на линию 102.

Инцидент произошел на проспекте Гагарина. Местные СМИ сообщают, что очевидцем взрыва стала также ребенок, который очень испугался и убежал во дворы. После этого его разыскивали правоохранители.