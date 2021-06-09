Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

29-летний мужчина бросил гранату в подростков: подробности взрыва в Харькове

29-летний мужчина бросил гранату в подростков: подробности взрыва в Харькове

Полиция озвучила подробности взрыва в Харькове, который произошел 8 июня. Тогда неизвестный гражданин бросил в толпу гранату, вскоре его задержали.

Подозреваемым оказался 29-летний мужчина, который вступил в конфликт с компанией молодежи. Во время ссоры он бросил в людей гранату РГД-5.

От взрыва пять человек получили осколочные ранения, среди них двое несовершеннолетних 16 и 17 лет. Пострадавших доставили в медицинские учреждения города.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту покушения на убийство и незаконного обращения с боеприпасами.

Взрыв в Харькове — что известно

Взрыв в Харькове произошел поздно вечером 8 июня. Около 22.00 прохожий сообщил о происшествии на линию 102.

Инцидент произошел на проспекте Гагарина. Местные СМИ сообщают, что очевидцем взрыва стала также ребенок, который очень испугался и убежал во дворы. После этого его разыскивали правоохранители.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка