В городе Кременчуг Полтавской области убили мужчину, а потом завернули в ковер и оставили возле мусорных баков. Утром жители жилого дома обнаружили труп рядом с мусором.

Как выяснила полиция, погибшим оказался 27-летний Александр, который недавно вернулся с заработков и поселился в местном общежитии.

Между мужем и соседкой возникла ссора на кухне общего пользования. Во время конфликта 47-летняя Лариса ударила оппонента в грудь ножом. От полученной травмы Александр умер.

В одной из секций общежития также проживают мать подозреваемой и брат. Сейчас полиция выясняет, кто помог женщине снести труп с пятого этажа.

За содеянное 47-летняя женщина может попасть в тюрьму на 15 лет.

Расстрелял супругов — убийство на Житомирщине

В Житомирской области мужчина расстрелял супругов, пока они спали. Злоумышленник стрелял в пару с внутренней стороны окна.

От полученных травм мужчина скончался, а женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.