В Херсонской области 8 июня произошла смертельная авария. В результате столкновения грузовика и внедорожника погибла семья — отец, мать и 6-летняя дочь.

Трагедия произошла на трассе Одесса — Мелитополь — Новоазовск возле села Цукуры Каховского района. По данным правоохранителей, водитель автомобиля Audi Q7 выехал на перекресток с главной автодорогой, не предоставив преимущество в движении грузовику Volvo.

В результате между автомобилями произошло столкновение. В авто внедорожника также находилась еще одна 16-летняя дочь водителя, ее в тяжелом состоянии забрали в больницу.

Потеряла родителей и сестру в один день: на Херсонщине в ДТП погибла семья / 2 фотографии

Погибшему водителю через несколько дней должно было исполниться 45 лет, его жене было 42. Семья приехала на Херсонщину из Кировоградской области.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения, повлекшего смерть нескольких человек. Также правоохранители просят очевидцев происшествия поделиться имеющейся информацией.

Мальчик умер в ДТП на Киевщине

В Киевской области 6 июня семья попала в ДТП. Водитель авто ехал на большой скорости и влетел в кювет.

В результате полученных травм во время столкновения умер 6-летний мальчик, а его родителей госпитализировали в больницу.