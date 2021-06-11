У місті Кременчук Полтавської області вбили чоловіка, а потім загорнули у килим і залишили біля сміттєвих баків. На ранок мешканці житлового будинку виявили труп поруч зі сміттям.

Як з’ясувала поліція, загиблим виявився 27-річний Олександр, який нещодавно повернувся із заробітків і оселився у місцевому гуртожитку.

Між чоловіком та його сусідкою виникла сварка у кухні загального користування. Під час конфлікту 47-річна Лариса вдарила опонента у груди ножем. Від отриманої травми Олександр помер.

В одній з секцій гуртожитку також проживають матір підозрюваної та брат. Наразі поліція з’ясовує, хто допоміг жінці знести труп з п’ятого поверху.

За скоєне 47-річна жінка може потрапити у в’язницю на 15 років.

Розстріляв подружжя – вбивство на Житомирщині

У Житомирській області чоловік розстріляв подружжя, поки вони спали. Зловмисник стріляв у пару з внутрішньої сторони вікна.

Від отриманих травм чоловік помер, а жінку у важкому стані забрали до лікарні.