Кабины с людьми били в забор: в Вознесенске сломался аттракцион, момент попал на видео

В Вознесенске Николаевской области в парке развлечений сломался аттракцион. После поломки оборудования оператор и кассир исчезли в неизвестном направлении.

По информации местных СМИ, в результате поломки аттракциона пострадали несколько человек, двух забрала скорая.

Отмечается, что автоматика дала сбой уже через несколько секунд после запуска экстремального развлечения.

Очевидцы подтвердили, что после открытия креплений безопасности поднялась ограда, по которой начал бить “маятник” с людьми.

Не дожидаясь приезда медиков и спасателей, посетители парка развлечений начали освобождать пострадавших из кресел аттракциона самостоятельно.

В полиции подтвердили, что пока поиски пропавших оператора и кассирши продолжаются.

Городской совет Вознесенская подтвердил, что сделает все возможное для того, чтобы виновные понесли ответственность.