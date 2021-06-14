Кабіни з людьми билися об паркан: у Вознесенську зламався атракціон, момент потрапив на відео

У Вознесенську Миколаївської області в парку розваг зламався атракціон. Після поломки обладнання оператор і касирка зникли в невідомому напрямку.

За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок поломки атракціона постраждало декілька осіб, двох людей забрала швидка.

Зазначається, що автоматика дала збій вже через кілька секунд після запуску екстремальної розваги.

Очевидці підтвердили, що після відкриття кріплень безпеки піднялася огорожа, по якій почав бити “маятник” з людьми.

Не чекаючи на приїзд медиків та рятувальників, відвідувачі парку розваг почали визволяти постраждалих з крісел атракціону самотужки.

У поліції підтвердили, що наразі пошуки зниклих оператора і касирки тривають.

Міська рада Вознесенська підтвердила, що зробить все можливе для того, щоб винні понесли відповідальність.