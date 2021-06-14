В Киеве задержали компанию молодежи, которая похитила и избила таксиста

В Киеве девушка и трое парней похитили 21-летнего водителя такси. Они затащили его в квартиру, где жестоко избили и требовали $25 тыс. для решения конфликта.

Так, в местную полицию обратился друг таксиста, и сообщил, что неизвестные лица удерживают его товарища в квартире на проспекте Валерия Лобановского.

Приехав на место происшествия, правоохранители выяснили, что накануне похищения таксист по заказу подвозил пассажиров. Однако у одной из них не было денег.

В результате между девушкой и водителем возникла ссора. Далее пассажирка рассказала о конфликте своим трем товарищам, а также добавила, что ее якобы изнасиловали.

Поэтому ребята решили “помочь разобраться” в этой ситуации. Они позвонили таксисту и под предлогом возврата забытых вещей в авто попросили его приехать.

Однако когда водитель прибыл по указанному адресу, то парни затащили его в дом и в течение нескольких часов избивали.

Кроме этого, нападавшие предложили ему решить так называемый вопрос за $25 тыс.

Фигурантов задержали, а таксиста с ушибами и переломами госпитализировали в больницу.

Не заплатила и солгала об изнасиловании: в Киеве девушка и трое парней похитили таксиста / 4 фотографии

Правоохранители выяснили, что злоумышленниками оказались 21-летняя жительница Киевской области, и 21-летний, 20-летний и 19-летний киевляне, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Им грозит до пяти лет заключения.

В Киеве таксист изнасиловал клиентку

В прошлом году в Голосеевском районе Киева водитель такси изнасиловал клиентку, а затем избил.

После этого водитель такси отвез женщину домой. Пострадавшая сразу вызвала полицию и скорую.