У Києві затримали компанію молоді, яка викрала та побила таксиста

У Києві дівчина та троє хлопців викрали 21-річного водія таксі. Вони затягнули його до квартири, де жорстоко побили та вимагали $25 тис. для вирішення конфлікту.

Так, до місцевої поліції звернувся друг таксиста, та повідомив, що невідомі особи утримують його товариша у квартирі на проспекті Валерія Лобановського.

Приїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що напередодні викрадення таксист за замовленням підвозив пасажирів. Однак у однієї із них не було грошей.

Внаслідок цього між дівчиною та водієм виникла сварка. Згодом про конфлікт вона розповіла своїм трьом товаришам, а також додала, що її нібито зґвалтували.

Тож хлопці вирішили “допомогти розібратись” у цій ситуації. Вони зателефонували таксисту та під приводом повернення забутих речей в авто попросили його приїхати.

Однак коли водій прибув за вказаною адресою, то хлопці затягнули його до будинку та протягом кількох годин били.

Окрім цього, нападники запропонували йому вирішити так зване питання за $25 тис.

Фігурантів затримали, а таксиста із забоями та переломами госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисниками виявились 21-річна жителька Київської області, та 21-річний, 20-річний і 19-річний кияни, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

Не заплатила і збрехала про зґвалтування: у Києві дівчина та троє хлопців викрали таксиста / 4 фотографии

Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

У Києві таксист зґвалтував клієнтку

Торік у Голосіївському районі Києва водій таксі зґвалтував клієнтку, а потім побив.

Після цього водій таксі відвіз жінку додому. Постраждала одразу викликала поліцію та швидку.