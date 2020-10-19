У Голосіївському районі Києва водій таксі зґвалтував і побив клієнтку.

Факт зґвалтування Фактам ICTV підтвердили у ГУ НП в Києві. В ЄРДР внесені дані про злочин за ст. 152 (Зґвалтування) КК України.

Жінка, яка очолює юридичну компанію, вийшла з клубу і викликала таксі. На виклик приїхав 45-річний чоловік на Volkswagen Passat. Постраждала сіла на заднє праве пасажирське сидіння.

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Через деякий час водій звернув лісопаркову зону. Коли жінка запитала у нього куди він їде, то чоловік розлютився і накричав на неї.

Потім водій зупинився, пересів до жінки на заднє сидіння, почав роздягати. Вона чинила опір. Злочинець почав душити свою жертву, бити по голові, а потім зґвалтував.

Після зґвалтування водій таксі відвіз жінку додому. Постраждала одразу викликала поліцію та швидку.

Зґвалтування неповнолітньої в Києві

Наприкінці вересня у Києві затримали 51-річного чоловіка, який зґвалтував неповнолітню дівчинку.

Потерпіла домовилася з ним про купівлю паперу для малювання. Під час зустрічі він силою затягнув 17-річну дівчину до лісу.

Після скоєного чоловік ще й обікрав жертву.