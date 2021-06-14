Сломал нос на глазах друзей: в Харькове задержали подростка, избившего 13-летнюю девочку

В Харькове полиция задержала 16-летнего подростка, который жестоко избил 13-летнюю девочку на глазах своих друзей.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Задержанного парня он назвал “малолетней мразью”, а также выразил надежду, что суд направит его на исправительные работы — подметать улицы и мыть общественные туалеты Харькова.

Накануне парень обнародовал в своих соцсетях видео с извинениями за содеянное: он сломал школьнице нос и причинил серьезные травмы головы.

Избиение девочки в Харькове

На днях в Харькове произошло жестокое избиение 14-летней девочки, попавшее на видео.

На кадрах видно, как подросток, не стесняясь своих друзей, начал наносить удары в голову и лицо школьницы.

После этого она упала и села на асфальт, пытаясь закрыться руками. Однако это не остановило нападавшего: он продолжил бить ее ногами в голову и грудь.

В соцсетях обсуждают несколько версий, почему парень поступил так жестоко к младшей девочке. В то же время никто из очевидцев не остановил дерзкого подростка.