Зламав носа на очах друзів: у Харкові затримали підлітка, який побив 13-річну дівчинку

У Харкові поліція затримала 16-річного підлітка, який жорстоко побив 13-річну дівчинку на очах своїх друзів.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Затриманого хлопця він назвав “малолітньою мразотою”, а також висловив надію, що суд направить його на виправні роботи – підмітати вулиці та мити громадські туалети Харкова.

Напередодні хлопець оприлюднив у своїх соцмережах відео з вибаченнями за скоєне: він зламав школярці ніс і завдав серйозних травм голови.

Побиття дівчинки в Харкові

Днями в Харкові сталося жорстоке побиття 14-річної дівчинки, яке потрапило на відео.

На кадрах помітно, як підліток, не соромлячись своїх друзів, почав наносити удари в голову та обличчя школярки.

Після цього вона впала і сіла на асфальт, намагаючись закритися руками. Однак це не зупинило нападника: він продовжив бити її ногами в голову та груди.

У соцмережах обговорюють низку версій, чому хлопець так жорстоко поставився до молодшої дівчинки. Натомість ніхто з очевидців не зупинив зухвалого підлітка.