Зламав носа на очах друзів: у Харкові затримали підлітка, який побив 13-річну дівчинку

У Харкові поліція затримала 16-річного підлітка, який жорстоко побив 13-річну дівчинку на очах своїх друзів.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Затриманого хлопця він назвав “малолітньою мразотою”, а також висловив надію, що суд направить його на виправні роботи – підмітати вулиці та мити громадські туалети Харкова.
Напередодні хлопець оприлюднив у своїх соцмережах відео з вибаченнями за скоєне: він зламав школярці ніс і завдав серйозних травм голови.
Побиття дівчинки в Харкові
Днями в Харкові сталося жорстоке побиття 14-річної дівчинки, яке потрапило на відео.
На кадрах помітно, як підліток, не соромлячись своїх друзів, почав наносити удари в голову та обличчя школярки.
Після цього вона впала і сіла на асфальт, намагаючись закритися руками. Однак це не зупинило нападника: він продовжив бити її ногами в голову та груди.
У соцмережах обговорюють низку версій, чому хлопець так жорстоко поставився до молодшої дівчинки. Натомість ніхто з очевидців не зупинив зухвалого підлітка.