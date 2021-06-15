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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Груда металлолома на трассе: под Киевом столкнулись грузовик и легковушка

ДТП під Києвом

Смертельное ДТП произошло утром 15 июня на трассе М-07 Киев — Ковель. На 49-ом км автодороги в Бучанском районе столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Volkswagen.

В результате аварии водитель Volkswagen погиб на месте происшествия. От его авто осталась груда металлолома.

Сейчас на этом участке ограничено движение транспорта, поэтому патрульные занимаются его регулированием.

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На месте ДТП работают следователи, спасатели и полицейские.

ДТП під Києвом
Фото: Патрульна поліція
ДТП під Києвом
Фото: Патрульна поліція
Груда металлолома на трассе: под Киевом столкнулись грузовик и легковушка / 2 фотографии

В Киеве на Броварском проспекте 10 июня произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля Daewoo.

Авто протаранило маршрутку. В результате аварии пострадали два человека, оба госпитализированы.

Фото: Патрульна поліція

Источник: Патрульная полиция

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