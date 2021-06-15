Смертельное ДТП произошло утром 15 июня на трассе М-07 Киев — Ковель. На 49-ом км автодороги в Бучанском районе столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Volkswagen.

В результате аварии водитель Volkswagen погиб на месте происшествия. От его авто осталась груда металлолома.

Сейчас на этом участке ограничено движение транспорта, поэтому патрульные занимаются его регулированием.

На месте ДТП работают следователи, спасатели и полицейские.

Груда металлолома на трассе: под Киевом столкнулись грузовик и легковушка / 2 фотографии

В Киеве на Броварском проспекте 10 июня произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля Daewoo.

Авто протаранило маршрутку. В результате аварии пострадали два человека, оба госпитализированы.

Фото: Патрульна поліція