Смертельна ДТП сталася вранці 15 червня на трасі М-07 Київ – Ковель. На 49-му км автодороги в Бучанському районі зітнулися вантажівка Mercedes та легковик Volkswagen.

Внаслідок аварії водій Volkswagen загинув на місці події. Від його авто лишилася купа брухту.

Нині на цій ділянці обмежено рух транспорту, тому патрульні займаються його регулюванням.

На місці ДТП працюють слідчі, рятувальники та поліцейські.

Купа брухту на трасі: під Києвом зіткнулися вантажівка і легковик / 2 фотографии

У Києві на Броварському проспекті 10 червня сталася ДТП за участю маршрутного таксі та легковика Daewoo.

Авто протаранило маршрутку. Внаслідок аварії постраждали двоє людей, обох госпіталізували.

Фото: Патрульна поліція