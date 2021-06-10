В Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля.

Столкнулись автобус и автомобиль Daewoo. На видео очевидцев видно, что легковушка протаранила маршрутку. В результате аварии пострадали два человека, их сразу же госпитализировали.

Из-за ДТП движение транспорта в сторону города Бровары сначала было затруднено. На месте, где произошла авария, образовалась пробка. Но сейчас автомобили могут двигаться беспрепятственно.

ДТП на Харьковщине

На днях в Херсонской области произошла смертельная авария. В результате столкновения грузовика и внедорожника погибла семья — отец, мать и 6-летняя дочь.

В авто внедорожника также находилась еще одна 16-летняя дочь водителя, ее в тяжелом состоянии забрали в больницу. Погибшему водителю через несколько дней должно было исполниться 45 лет, его жене было 42.