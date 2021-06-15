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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Под Винницей пьяный полицейский устроил смертельное ДТП

ДТП у Вінницькій області

В Винницкой области пьяный патрульный устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла женщина и еще трое человек — пострадали.

По данным следователей, сотрудник полиции 14 июня вблизи села Новая Прилука, будучи за рулем легковушки, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии 28-летняя пассажирка погибла сразу на месте.

В то же время еще одного пассажира госпитализировали в больницу, а двое других получили незначительные травмы и не нуждались медпомощи.

Под Винницей пьяный полицейский устроил смертельное ДТП
Под Винницей пьяный полицейский устроил смертельное ДТП
Под Винницей пьяный полицейский устроил смертельное ДТП
Под Винницей пьяный полицейский устроил смертельное ДТП
Под Винницей пьяный полицейский устроил смертельное ДТП
Под Винницей пьяный полицейский устроил смертельное ДТП
Под Винницей пьяный полицейский устроил смертельное ДТП
Под Винницей пьяный полицейский устроил смертельное ДТП
Под Винницей пьяный полицейский устроил смертельное ДТП / 4 фотографии
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Как выяснили полицейские, мужчина находился за рулем пьяным. Его задержали на месте аварии.

Теперь патрульному грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

ДТП под Херсоном

В начале июня на Херсонщине произошло масштабное ДТП с участием пяти легковушек. В результате аварии пострадали восемь человек, среди них шестеро детей.

Автопроисшествие произошло на трассе Алешки — Голая Пристань — Скадовск, примерно в 15 км от садового общества Бригантина.

Источник: ГБР

Фото: ГБР

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