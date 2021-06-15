В Винницкой области пьяный патрульный устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла женщина и еще трое человек — пострадали.

По данным следователей, сотрудник полиции 14 июня вблизи села Новая Прилука, будучи за рулем легковушки, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии 28-летняя пассажирка погибла сразу на месте.

В то же время еще одного пассажира госпитализировали в больницу, а двое других получили незначительные травмы и не нуждались медпомощи.

Под Винницей пьяный полицейский устроил смертельное ДТП / 4 фотографии

Как выяснили полицейские, мужчина находился за рулем пьяным. Его задержали на месте аварии.

Теперь патрульному грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

ДТП под Херсоном

В начале июня на Херсонщине произошло масштабное ДТП с участием пяти легковушек. В результате аварии пострадали восемь человек, среди них шестеро детей.

Автопроисшествие произошло на трассе Алешки — Голая Пристань — Скадовск, примерно в 15 км от садового общества Бригантина.