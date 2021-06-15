В городе Декейтер (штат Джорджия, США) 30-летний покупатель Виктор Ли Такер застрелил кассира супермаркета Big Bear после спора о ношении маски.

Мужчина сначала покинул магазин без покупок, но тут же вернулся к кассиру, достал пистолет и застрелил ее.

Кроме того, он выстрелил в охранника магазина, который пытался вмешаться в ситуацию. Тот открыл ответный огонь.

Злоумышленника задержали полицейские, когда он пытался сбежать из супермаркета.

Кассира доставили в больницу в Атланту, но женщина не выжила. Нападающий и охранник также находятся в медицинском учреждении в стабильном состоянии.

Еще одному кассиру, получившей ранение, оказали помощь на месте происшествия.

Стрельба в Киеве из-за просьбы надеть маску

В апреле в Киеве 32-летний покупатель без маски, дважды выстрелил из пистолета в сторону охранника магазина, который сделал ему замечание.

Пострадавший получил повреждения головы и туловища. Нападавшего задержали на месте происшествия.

Подробнее о стрельбе в Киеве из-за просьбы надеть маску читайте в материале Фактов ICTV.