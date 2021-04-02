Сделал замечание из-за маски: в Киеве покупатель стрелял в охранника магазина

В Киеве в магазине ТРЦ на проспекте Победы произошла стрельба. Покупатель, который зашел без маски, дважды выстрелил из пистолета в сторону охранника, который сделал ему замечание.

Охранник получил телесные повреждения в области головы и туловища.

32-летнего киевлянина задержали на месте происшествия.

Открыто уголовное производство по факту совершения хулиганских действий с применением оружия — это ч. 4 ст. 296 УК Украины.

За не ношение маски в общественных местах предусмотрен штраф в размере от 170 до 255 грн. Верховная Рада еще в ноябре 2020 года приняла соответствующий законопроект.

Штраф может взиматься на месте совершения правонарушения исключительно с помощью безналичных платежных устройств.

Важно также, чтобы маска закрывала нос и рот.