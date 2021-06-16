Исчезновение детей в Черкассах – приметы пропавших

В Черкассах полицейские разыскивают без вести пропавших воспитанников одного из учреждений социально-психологической реабилитации для детей.

Сообщение об исчезновении 14-летней Яны Пономаренко, 15-летней Вероники Михайленко, 14-летней Алины Бойко и 15-летнего Александра Иванова поступило в полицию вечером 15 июня.

До 16 июня дети не вернулись, где они сейчас находятся – неизвестно.

Приметы пропавших детей

Яна Пономаренко – рост 150-160 см, худощавая, татуировок и других особых примет не имеет, на вид 14-15 лет, лицо овальное, лоб средний, брови тонкие, нос прямой, глаза каро-зеленые, губы средние, на подбородке имеется ямочка, волосы русого цвета ниже плеч. Была одета в джинсы темного цвета, черную кофту, черные кроссовки.

Вероника Михайленко – рост 155 см, возраст 15-16 лет, худощавая, волосы русого цвета ниже плеч, губы пухлые, нос прямой. Была одета в джинсы темного цвета и рубашку в клетку красного цвета.

Алина Бойко – рост 180 см, среднего телосложения, темные длинные волосы, глаза карие, особых примет не имеет. Одета в спортивный костюм светло-фиолетового цвета с надписью на груди, кофту с капюшоном.

Александр Иванов – рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые, серые глаза. Одет в светлые бриджи, белую футболку, блайзер черного цвета с оранжево-красными вставками. Имеет сумку-бананку оранжевого цвета.

В полиции просят людей, которые где-то видели этих детей или владеют информацией об их местонахождении, сообщить по номеру 102.

В Николаевской области нашли пропавшую девочку

2 июня в поселке Первомайск Николаевской области нашли пропавшую шестилетнюю девочку.

Как выяснили правоохранители, ребенок пошел в гости к знакомым семьи, проживающим всего в нескольких кварталах от дома, ничего не сказав родителям.

О пропаже в полицию сообщил еще один знакомый семьи. Мужчина предупредил, что у девочки есть особенности психического развития.

Ребенка вернули домой в течение 30 минут.