Зникнення дітей у Черкасах – прикмети зниклих

У Черкасах поліцейські розшукують безвісти зниклих вихованців одного із закладів соціально-психологічної реабілітації для дітей.

Повідомлення про зникнення 14-річної Яни Пономаренко, 15-річної Вероніки Михайленко, 14-річної Аліни Бойко та 15-річного Олександра Іванова надійшло увечері 15 червня.

До 16 червня діти не повернулися, де вони наразі перебувають – невідомо.

Прикмети зниклих дітей

Яна Пономаренко – зріст 150-160 см, худорлява, татуювань та інших особливих прикмет не має, на вигляд – 14-15 років, обличчя овальне, лоб середній, брови тонкі, ніс прямий, очі каро-зелені, губи середні, на підборідді є ямочка, волосся русявого кольору нижче плечей. Була одягнута в джинси темного кольору, чорну кофту, чорні кросівки.

Вероніка Михайленко – зріст 155 см, вік 15-16 років, худорлява, волосся русявого кольору нижче плечей, губи пухлі, ніс прямий. Була одягнута в джинси темного кольору та сорочку в клітинку червоного кольору.

Аліна Бойко – зріст 180 см, середньої тілобудови, темне довге волосся, очі карі, особливих прикмет не має. Одягнена в спортивний костюм світло-фіолетового кольору з написом на грудях, кофту з капюшоном.

Олександр Іванов – зріст 180 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке русяве, сірі очі. Одягнений у світлі бриджі, білу футболку, блайзер чорного кольору з оранжево-червоними вставками. Має сумку-бананку оранжевого кольору.

У поліції просять людей, які десь бачили цих дітей чи володіють інформацією про їхнє місцезнаходження, повідомити за номером 102.

У Миколаївській області знайшли зниклу дівчинку

2 червня в селищі Первомайськ Миколаївської області знайшли зниклу шестирічну дівчинку.

Як з’ясували правоохоронці, дитина пішла в гості до знайомих сім’ї, які проживають всього в декількох кварталах від будинку, нічого не сказавши батькам.

Про зникнення в поліцію повідомив ще один знайомий сім’ї. Чоловік попередив, що в дівчинки є особливості психічного розвитку.

Дитину повернули додому протягом 30 хвилин.