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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Шторм на Азовском море: в Кирилловке затапливает базы отдыха

Шторм_море_океан

На Федотовой косе в Кирилловке Запорожской области — наводнение. Сейчас в акватории Азовского моря бушует шторм.

Морская вода постепенно поглощает пляжи и уже заливает базы отдыха на первой линии.

По свидетельству очевидцев, воды уже по щиколотку, и она продолжает прибывать. В регионе утром 17 июня начался сильный дождь с грозой. Порывы ветра достигали 28 м/с.

Местные спасатели объявили на завтра, 18 июня, первый уровень опасности – желтый.

В течение суток в Запорожье и области ожидаются грозы и порывы ветра до 15-20 м/с.

В акватории Азовского моря высота волн достигнет 13-15 дм.

Источник: РИА Мелитополь, ГСЧС Запорожской области

Фото: Depositphotos

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