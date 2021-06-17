На Федотовой косе в Кирилловке Запорожской области — наводнение. Сейчас в акватории Азовского моря бушует шторм.
Морская вода постепенно поглощает пляжи и уже заливает базы отдыха на первой линии.
По свидетельству очевидцев, воды уже по щиколотку, и она продолжает прибывать. В регионе утром 17 июня начался сильный дождь с грозой. Порывы ветра достигали 28 м/с.
Местные спасатели объявили на завтра, 18 июня, первый уровень опасности – желтый.
В течение суток в Запорожье и области ожидаются грозы и порывы ветра до 15-20 м/с.
В акватории Азовского моря высота волн достигнет 13-15 дм.
Источник: РИА Мелитополь, ГСЧС Запорожской области