На Федотовій косі в Кирилівці Запорізької області сталась повінь. Нині в акваторії Азовського моря вирує шторм.

Морська вода поступово поглинає пляжі та вже заливає бази відпочинку на першій лінії.

За свідченням очевидців, води вже по щиколотку, й вона продовжує прибувати. У регіоні вранці 17 червня почався сильний дощ із грозою. Пориви вітру сягали 28 м/с.

Місцеві рятувальники оголосили на завтра, 18 червня, перший рівень небезпеки – жовтий.

Упродовж доби в Запоріжжі та області очікуються грози та пориви вітру до 15-20 м/с.

В акваторії Азовського моря висота хвиль сягне 13-15 дм.

Джерело: РІА Мелітополь, ДСНС Запорізької області