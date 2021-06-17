В Ивано-Франковске в ночь на 17 июня произошла утечка неизвестного вещества в общежитии. В результате восемь подростков попали в больницу.

Инцидент произошел по ул. Коновальца, 142 в четырехэтажном здании общежития Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса, а также в четырех многоэтажных жилых домах по ул. Петлюры.

— В результате происшествия пострадали восемь подростков (2004 и 2005 г.р.) из общежития колледжа, которых госпитализировали в больницу (три человека в тяжелом состоянии и пять в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет), — сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Коммунальщики провели обследование домов и прилегающей территории, но утечки природного газа не обнаружили.

Местный лабораторный центр провел замеры воздуха, но опасных веществ также не обнаружил.

Утром 17 июня резкого запаха в воздухе неизвестного вещества не ощущается.