Из ванной в вытрезвитель: в Киеве мужчина провалился в подвал из квартиры

В доме на улице Бульварно-Кудрявской в Киеве 47-летний мужчина во время приема ванны провалился в подвал.

Вместе со своей 50-летней сожительницей он подрабатывает дворником в Национальном педагогическом университете, расположенном буквально в соседнем здании.

Однако соседи рассказали, что никакой тревоги по поводу обвала ванны у соседей не почувствовали, ведь дырку в полу парочка сделала собственноручно.

Влюбленных неоднократно видели в подвале, куда провалился мужчина.

— Для них подвал — это как вытрезвитель. Они вместе часто выпивают, и кто больше напьется, того сбрасывают в ту дыру, — рассказал сосед супругов.

Выяснилось, что в квартире, где живут Дмитрий и Галина, уже давно нет ни воды, ни канализации.

Все свои естественные и неестественные отходы они выносят в ведрах или в пластиковых бутылках.

Между тем работники ГСЧС столицы после обследования дома уверяют, что опасности для других жителей нет.

— Угрозы обрушения строительных конструкций нет. Кроме целостности конструкции пола на месте обрушения, нарушений не выявлено.

Залатать дыру в полу должны были бы сами владельцы квартиры, однако соседи утверждают, что парочке не до этого.

Пока мужчину с незначительными травмами госпитализировали, его сожительница отказалась общаться с журналистами и пошла на прогулку.