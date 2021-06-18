З ванної у витверезник: у Києві чоловік провалився в підвал з квартири

В будинку на вулиці Бульварно-Кудрявській у Києві 47-річний чоловік під час прийому ванни провалився у підвал.

Разом зі своєю 50-річною співмешканкою він підробляє двірником у Національному педагогічному університеті, розташованому буквально у сусідній будівлі.

Однак сусіди розповіли, що жодної тривоги з приводу обвалу ванни не відчули, адже дірку в підлозі парочка зробила власноруч.

Закоханих неодноразово бачили у підвалі, куди провалився чоловік.

– Для них підвал – це як витверезник. Вони разом часто випивають, і хто більше нап’ється, того скидають в ту діру, – розповів сусід подружжя.

З’ясувалося, що в квартирі, де мешкають Дмитро і Галина, вже давно немає ані води, ані каналізації.

Всі свої природні та неприродні відходи вони виносять у відрах або у пластикових пляшках.

Тим часом працівники ДСНС столиці після обстеження будинку запевняють, що небезпеки для інших мешканців немає.

– Загрози обрушення будівельних конструкцій немає. Окрім цілісності конструкції підлоги на місці провалля, порушень не виявлено.

Залатати дірку в підлозі мали б самі власники квартири, однак сусіди стверджують, що парочці не до цього.

Поки чоловіка із незначними травмами госпіталізували, його співмешканка відмовилася спілкуватися з журналістами і пішла прогулятися.