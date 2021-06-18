Боевики “ДНР” более месяца удерживают в плену беременную женщину

В Донецке оккупанты обвинили в шпионаже женщину, которая находила на 10 неделе беременности. Уже более месяца ее удерживают в плену, начиная с 14 мая.

По данным правозащитников, Оксану Паршину задержали на “пропускном пункте Мариновка”. Она ехала к своей сестре.

Так, женщина пыталась пересечь неконтролируемой участок украинско-российской границы. Но представители так называемого Министерства госбезопасности сняли Оксану из автобуса.

Они сказали женщине, что проверят документы и посадят на следующий рейс.

Однако оккупанты ее не отпустили и утром на следующий день привезли Оксану в квартиру матери на обыск.

В доме боевики забрали компьютер и религиозную литературу.

По данным правозащитников, дом Оксаны расположен вблизи Донецкого аэропорта. Там она жила с маленьким ребенком до 2014 года.

После того, как ее дом разрушили, Оксана жила вместе с матерью и сестрой, а потом уехала с ОРДЛО в Мариуполь.

Родные не знали где удерживали Оксану и что с ней делали.

Сначала им сказали, что женщину удерживают в помещении “Министерства госбезопасности”, а затем — в “изоляторе временного содержания”.

Вскоре родные узнали, что задержали Оксану на 30 суток так называемого административного ареста.

На тот момент женщина была на десятой неделе беременности. Поэтому родные за нее очень волновались.

После 30 дней содержания, Паршину так и не отпустили. Ее обвинили в шпионаже и переводят в СИЗО.

Источник: Медийная инициатива за права человека