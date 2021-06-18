Бойовики “ДНР” понад місяць утримують у полоні вагітну жінку

У Донецьку окупанти звинуватили у шпигунстві жінку, яка знаходила на 10 тижні вагітності. Вже понад місяць її утримують в полоні, починаючи з 14 травня.

За даними правозахисників, Оксану Паршину затримали на “пропускному пункті Маринівка”. Вона їхала до своєї сестри.

Так, жінка намагалась перетнути неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону. Та представники так званого Міністерства держбезпеки зняли Оксану з автобуса.

Вони сказали жінці, що перевірять документи та посадять на наступний рейс.

Однак окупанти її не відпустили і зранку на наступний день привезли Оксану до квартири матері на обшук.

У будинку бойовики забрали комп’ютер та релігійну літературу.

За даними правозахисників, будинок Оксани розташований поблизу Донецького аеропорту. Там вона жила з маленькою дитиною до 2014 року.

Після того, як її дім зруйнували, Оксана жила разом з матір’ю та сестрою, а потім виїхала із ОРДЛО до Маріуполя.

Рідні не знали де утримували Оксану та що з нею робили.

Спочатку їм сказали, що жінку утримують у приміщенні “Міністерства держбезпеки”, а потім – у “ізоляторі тимчасового утримування”.

Незабаром рідні дізналися, що затримали Оксану на 30 діб так званого адміністративного арешту.

На той момент жінка була на 10 тижні вагітності. Тож рідні за неї вкрай хвилювались.

Після 30 днів утримання, Паршину так і не відпустили. Її звинуватили у шпигунстві та переводять до СІЗО.

Джерело: Медійна ініціатива за права людини