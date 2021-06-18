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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Лежал в багажнике с деньгами: в Черкасской области убили валютчика

Вбивство в Тальному

В Тальном Черкасской области на перекрестке улиц Шевченко и Чорновола нашли тело валютчика в багажнике его же автомобиля ВАЗ-2107. Рядом с мужчиной была значительная сумма наличными.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Звенигородского районного отдела полиции вместе с оперативниками уголовного розыска и сотрудниками следственного управления Нацполиции области.

По предварительной информации, 54-летний житель Тального накануне уехал из дома и не вернулся.

Как установили правоохранители, мужчина умер после того, как его несколько раз ударили по голове.

Сейчас полиция прорабатывает несколько версий. Среди них – убийство, связанное с деятельностью, поскольку погибший занимался обменом валюты.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье Умышленное убийство.

Для поисков злоумышленников привлекли сотрудников всех служб и подразделений полиции Черкасской области.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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