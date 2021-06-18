У Тальному Черкаської області на перехресті вулиць Шевченка та Чорновола знайшли тіло валютника в багажнику його ж автомобіля ВАЗ-2107. Поряд із чоловіком була значна сума готівкою.

На місці події прибула слідчо-оперативна група Звенигородського районного відділу поліції разом із оперативниками карного розшуку та співробітниками слідчого управління Нацполіції області.

За попередньою інформацією, 54-річний тальнівчанин напередодні поїхав із дому та не повернувся.

Як встановили правоохоронці, чоловік помер після того, як його кілька разів вдарили по голові.

Наразі поліція опрацьовує кілька версій. Серед них – вбивство, пов’язане з діяльністю, оскільки загиблий займався обміном валюти.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Умисне вбивство.

Для пошуків нападників залучили співробітників усіх служб та підрозділів поліції Черкаської області.