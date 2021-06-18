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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Лежав у багажнику з грошима: у Черкаській області вбили валютника

Вбивство в Тальному

У Тальному Черкаської області на перехресті вулиць Шевченка та Чорновола знайшли тіло валютника в багажнику його ж автомобіля ВАЗ-2107. Поряд із чоловіком була значна сума готівкою.

На місці події прибула слідчо-оперативна група Звенигородського районного відділу поліції разом із оперативниками карного розшуку та співробітниками слідчого управління Нацполіції області.

За попередньою інформацією, 54-річний тальнівчанин напередодні поїхав із дому та не повернувся.

Як встановили правоохоронці, чоловік помер після того, як його кілька разів вдарили по голові.

Наразі поліція опрацьовує кілька версій. Серед них – вбивство, пов’язане з діяльністю, оскільки загиблий займався обміном валюти.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Умисне вбивство.

Для пошуків нападників залучили співробітників усіх служб та підрозділів поліції Черкаської області.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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